Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu TCG Anadolu'da incelemelerde bulundu
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, 10 Nisan'da hizmete giren Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'da incelemelerde bulundu, bahriyelilerle bir araya geldi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İşte gururumuz ve kahramanlarımız. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, kısa süre önce hizmete giren ve bugün de vatandaşımızın ziyaretine açılan TCG Anadolu'da kahraman bahriyelilerimizle bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.
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İşte Gururumuz ve Kahramanlarımız! 🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 17, 2023
Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora. Ercüment Tatlıoğlu, kısa süre önce hizmete giren ve bugün de vatandaşımızın ziyaretine açılan TCG ANADOLU’da Kahraman Bahriyelilerimizle bir araya geldi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/d7z7cclEiD