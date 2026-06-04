Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın birinci senaryosu tamamlandı

[1/33] Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün birinci senaryosu gerçekleştirildi. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada icra edilen tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı. Tatbikatta deniz unsurları sudaki kazazedeleri kurtardı.

[2/33] Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün birinci senaryosu gerçekleştirildi. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada icra edilen tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı. Tatbikatta deniz unsurları sudaki kazazedeleri kurtardı.

[3/33] Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün birinci senaryosu gerçekleştirildi. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada icra edilen tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı. Tatbikatta deniz unsurları sudaki kazazedeleri kurtardı.

[4/33] Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün birinci senaryosu gerçekleştirildi. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada icra edilen tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı. Tatbikatta deniz unsurları sudaki kazazedeleri kurtardı.

[5/33] Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün birinci senaryosu gerçekleştirildi. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada icra edilen tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı. Tatbikatta hava unsurları denizdeki kazazedeleri kurtardı. Kurtarılan kazazedeler TCSG Güven gemisine sevk edildi.

[6/33] Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün birinci senaryosu gerçekleştirildi. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada icra edilen tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı. Tatbikatta hava unsurları denizdeki kazazedeleri kurtardı. Kurtarılan kazazedeler TCSG Güven gemisine sevk edildi.

[7/33] Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün birinci senaryosu gerçekleştirildi. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada icra edilen tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı. Tatbikatta hava unsurları denizdeki kazazedeleri kurtardı.

[8/33] Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün birinci senaryosu gerçekleştirildi. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada icra edilen tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı. Tatbikatta hava unsurları denizdeki kazazedeleri kurtardı.

[9/33] Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün birinci senaryosu gerçekleştirildi. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada icra edilen tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı. Tatbikatta deniz unsurları sudaki kazazedeleri kurtardı.

[10/33] Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün birinci senaryosu gerçekleştirildi. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada icra edilen tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı. Tatbikatta deniz unsurları sudaki kazazedeleri kurtardı.

[11/33] Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün birinci senaryosu gerçekleştirildi. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada icra edilen tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı. Tatbikatta hava unsurları denizdeki kazazedeleri kurtardı. Kurtarılan kazazedeler TCSG Güven gemisine sevk edildi.

[12/33] Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün birinci senaryosu gerçekleştirildi. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada icra edilen tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı. Tatbikatta deniz unsurları sudaki kazazedeleri kurtardı.

[13/33] Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün birinci senaryosu gerçekleştirildi. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada icra edilen tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı. Tatbikatta deniz unsurları sudaki kazazedeleri kurtardı.

[14/33] Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün birinci senaryosu gerçekleştirildi. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada icra edilen tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı. Tatbikatta deniz unsurları sudaki kazazedeleri kurtardı.

[15/33] Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün birinci senaryosu gerçekleştirildi. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada icra edilen tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı. Tatbikatta deniz unsurları sudaki kazazedeleri kurtardı.

[16/33] Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün birinci senaryosu gerçekleştirildi. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada icra edilen tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı. Tatbikatta deniz unsurları sudaki kazazedeleri kurtardı.

[17/33] Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün birinci senaryosu gerçekleştirildi. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada icra edilen tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı. Tatbikatta deniz unsurları sudaki kazazedeleri kurtardı.

[18/33] Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün birinci senaryosu gerçekleştirildi. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada icra edilen tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı. Tatbikatta deniz unsurları sudaki kazazedeleri kurtardı.

[19/33] Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün birinci senaryosu gerçekleştirildi. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada icra edilen tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı. Tatbikatta deniz unsurları sudaki kazazedeleri kurtardı.

[20/33] Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün birinci senaryosu gerçekleştirildi. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada icra edilen tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı. Tatbikatta deniz unsurları sudaki kazazedeleri kurtardı.

[21/33] Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün birinci senaryosu gerçekleştirildi. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada icra edilen tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı. Tatbikatta deniz unsurları sudaki kazazedeleri kurtardı.

[22/33] Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün birinci senaryosu gerçekleştirildi. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada icra edilen tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı. Tatbikatta deniz unsurları sudaki kazazedeleri kurtardı.

[23/33] Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün birinci senaryosu gerçekleştirildi. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada icra edilen tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı. Tatbikatta deniz unsurları sudaki kazazedeleri kurtardı.

[24/33] Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün birinci senaryosu gerçekleştirildi. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada icra edilen tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı. Tatbikatta deniz unsurları sudaki kazazedeleri kurtardı.

[25/33] Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün birinci senaryosu gerçekleştirildi. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada icra edilen tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı. Tatbikatta deniz unsurları sudaki kazazedeleri kurtardı.

[26/33] Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün birinci senaryosu gerçekleştirildi. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada icra edilen tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı. Tatbikatta deniz unsurları sudaki kazazedeleri kurtardı.

[27/33] Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün birinci senaryosu gerçekleştirildi. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada icra edilen tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı. Tatbikatta deniz unsurları sudaki kazazedeleri kurtardı.

[28/33] Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün birinci senaryosu gerçekleştirildi. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada icra edilen tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı. Tatbikatta deniz unsurları sudaki kazazedeleri kurtardı.

[29/33] Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün birinci senaryosu gerçekleştirildi. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada icra edilen tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı. Tatbikatta deniz unsurları sudaki kazazedeleri kurtardı.

[30/33] Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün birinci senaryosu gerçekleştirildi. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada icra edilen tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı. Tatbikatta deniz unsurları sudaki kazazedeleri kurtardı.

[31/33] Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün birinci senaryosu gerçekleştirildi. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada icra edilen tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı. Tatbikatta deniz unsurları sudaki kazazedeleri kurtardı.

[32/33] Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün birinci senaryosu gerçekleştirildi. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada icra edilen tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı. Tatbikatta deniz unsurları sudaki kazazedeleri kurtardı.

[33/33] Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümünün birinci senaryosu gerçekleştirildi. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada icra edilen tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı. Tatbikatta deniz unsurları sudaki kazazedeleri kurtardı.