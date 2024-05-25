Dolar
32.23
Euro
34.95
Altın
2,334.17
ETH/USDT
3,740.40
BTC/USDT
69,200.00
BIST 100
10,676.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara’da ‘’Diyanet Bursları 2024 Mezuniyet Programı’’nda konuşuyor.
logo
Gündem

Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sahil Güvenlik Komutanlığının koordinasyonunda düzenlenen Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Alper Şaşmaz  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı tamamlandı

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntülere yer verilerek, "Sahil Güvenlik Komutanlığının koordinasyonunda düzenlenen ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin de görev aldığı Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı 21-23 Mayıs 2024 tarihleri arasında başarıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemlerini yöneten 21 şüpheli tutuklandı
Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Kayseri'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Eski tip ehliyetler yıl sonunda geçersiz hale gelecek
Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı tamamlandı

Benzer haberler

Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı tamamlandı

Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı tamamlandı

Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik'te 2024 yılı genel atamaları gerçekleştirildi

Milli Savuna Bakanı Güler EFES-2024 Tatbikatı'nı takip etti

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü tamamlandı

Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet