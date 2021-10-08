DEAŞ saldırısında hayatını kaybeden AA muhabiri Salih'in babası: Oğlum, kutsal mesleği gereği hiçbir tehlikeden kaçmadı
DEAŞ saldırısında hayatını kaybeden AA Halep muhabiri Salih Leyla'nın babası Mahmud Leyla, "Şehit oğlum basın alanında çalışıyordu. Mesleğinin aşığıydı. İşine çok bağlıydı. Kutsal mesleği gereği hiçbir tehlikeden kaçmadı." dedi.
Ankara
Suriye'de Anadolu Ajansının (AA) Halep muhabiri Salih Leyla'nın, terör örgütü DEAŞ'ın bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmesinin üzerinden 6 yıl geçti.
AA Halep muhabiri Salih Mahmud Leyla, 9 Ekim 2015'te, Halep kırsalındaki Hıreytan ilçesinde terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybetmişti.
67 yaşındaki baba Mahmud Leyla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden oğluna duyduğu özlem ve sevgiyi anlattı.
Baba Leyla, "Şehit oğlum basın alanında çalışıyordu. Mesleğinin aşığıydı. İşine çok bağlıydı. Vatanını ve milletini çok severdi. Herkes tarafından çok sevilirdi. Kutsal mesleği gereği hiçbir tehlikeden kaçmadı." dedi.
Oğlu Salih'in talebi üzerine Kilis'te yaşadığını ifade eden Leyla, "Oğlum Anadolu Ajansı için büyük özveriyle çalışıyordu. Olayları dürüstlük ve samimiyetle aktarıyordu. Bu mesleği sürdürmek ve Türkiye'de iletişim fakültesinde eğitim görmeyi çok istiyordu." diye konuştu.
Leyla, oğlunun ölümünden kısa süre sonra dünyaya gelen torununa Salih ismi verdiklerini belirterek, "İnşallah torunum Salih, şehit olan babası gibi cesur olur. Onun da babası gibi gazeteci olmasını çok istiyorum. Bu sene okula başlayan torunumun başarılı olmasını temenni ederim." şeklinde konuştu.
Oğlunu çok özlediğini dile getiren Leyla, şunları kaydetti:
"Ben öğretmenim. Burada Türk vatandaşı oldum. Umarım torunum Salih ve annesi de vatandaşlık kazanır. Torunum dünyaya geldiğinde babasını hiç görmedi. Türkiye halkına ve Anadolu Ajansına çok teşekkür ederim."
Salih Leyla
Temmuz 2015'de Halep'in Cemiyet ez-Zehra bölgesindeki çatışmaları izlerken yüzünden yaralanan Leyla, tedavi için Türkiye'ye getirilmişti.
Salih Leyla, görevi boyunca Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalara ilişkin çok sayıda fotoğraf ve görüntü çekmiş, çatışma altında yaşayan halkın sıkıntılarına ilişkin haberler sunmuştu.
Gazeteci Leyla’nın Suriye iç savaşında çektiği çok sayıda fotoğraf dünyanın önde gelen basın yayın organlarınca yayınlanmış, en fazla beğenilen görseller kategorisinde yer almıştı.
Halep'in kuzeyindeki Anadan ilçesinde dünyaya gelen Salih, üniversite eğitimini bilgisayar teknisyenliği bölümünde tamamlamıştı.
AA, Suriye'deki iç savaşta 4 medya çalışanını kaybetti
Suriye'deki iç savaşın başlamasıyla AA için çalışan, bilgi ve görsel hizmeti sunan 4 medya çalışanı, çeşitli tarafların saldırıları sonucu yaşamını yitirdi.
AA Halep muhabiri Salih Mahmud Leyla, 6 yıl önce DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla yapılan saldırıda yaşamını yitirdi.
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, AA'ya fotoğraf hizmeti veren serbest haberci Vesim el Adil, 23 Eylül 2015'te Binin beldesine Rus uçakları tarafından düzenlenen saldırıda vücuduna şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
AA'nın serbest habercisi 21 yaşındaki Mecid Dirani, 19 Şubat 2016'da başkent Şam'ın Dareyya ilçesinde, Esed güçlerinin düzenlediği saldırı anını görüntülemek isterken, bir tanktan açılan ateş sırasında vücuduna şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu öldü.
Suriye'de AA için de serbest habercilik yapan 22 yaşındaki Enes Diyab ise 21 Temmuz 2019'da Beşşar Esed rejiminin destekçisi Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.