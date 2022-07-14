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Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor
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Datça'daki yangına 5 uçak ve 12 helikopterle müdahale ediliyor

Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınına havanın aydınlanmasıyla birlikte 5 uçak ve 12 helikopterlik hava gücüyle müdahale yeniden başladı.

Durmuş Genç, Ali Rıza Akkır   | 14.07.2022
Datça'daki yangına 5 uçak ve 12 helikopterle müdahale ediliyor Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına gece boyunca karadan yoğun şekilde müdahale edildi.

Karadan yürütülen çalışmalara, gece yangın söndürme kabiliyetine sahip helikopter de dahil oldu. Gece boyunca müdahale sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla da 12 helikopter ve 5 uçak söndürme çalışmalarına yeniden başladı.

Çeşitli illerden gelen 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesiyle 1500'e yakın işçi, 130 gönüllü söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Farklı kurumlardan ekipler de destek sağlıyor.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

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Datça'daki yangına 5 uçak ve 12 helikopterle müdahale ediliyor
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