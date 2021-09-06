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Datça açıklarında Türk kara sularına itilen can sallarındaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 21 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

Sabri Kesen   | 06.09.2021
Datça açıklarında Türk kara sularına itilen can sallarındaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında can salları içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can sallarındaki 21 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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