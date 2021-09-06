Datça açıklarında Türk kara sularına itilen can sallarındaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 21 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.
Muğla
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında can salları içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can sallarındaki 21 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.