Euro
10.40
Dolar
8.74
BIST 100
1,371.67
Altın
1,761.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dalaman'da ormanlık alana sıçrayan yangının başladığı fabrika mühürlendi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, tarım alanları ve ormanlık alana sıçrayan yangının başladığı fabrika mühürlendi.

Ömer Kundakçı   | 30.06.2021
Dalaman'da ormanlık alana sıçrayan yangının başladığı fabrika mühürlendi Fotoğraf: Ömer Kundakçı/AA

Muğla

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Çevre İzin ve Lisans Belgesi süresiz iptal edilerek kapatılan ve 12 milyon 71 bin 949 lira idari para cezası uygulanan fabrikada yürütülen soğutma çalışmaları sürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Dalaman Belediyesi zabıta ekipleri, kapatılan fabrikayı mühürledi.

Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, düzenlediği basın toplantısında, Bakanlığın kararı doğrultusunda işletmenin faaliyetinin durdurulduğunu, adli ve idari tahkikatın devam ettiğini söyledi.

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürü Ömür Özdil, Bakanlık ekiplerince yapılan denetimde, işletmede, cam kırıkları, kağıt, karton, plastik ve benzeri atıklarla, boya kutuları, pil ve batarya gibi tehlikeli atıkların bir arada dağınık bir şekilde depolandığının tespit edildiğini belirtti.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş da bugün itibarıyla mühürleme işleminin bittiğini söyledi. Bir daha böyle bir sıkıntının yaşanmamasını temenni eden Karakuş, "Dalaman halkı bir, iki gün daha dumanla karşı karşıya gelebilir. Hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor." dedi.

Dalaman ilçesinde plastik atık deposunda 26 Haziran'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle tarım arazileriyle ormanlık alana sıçrayan yangında 3 hektar ormanlık alan zarar görmüştü. ​​​​​​​Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca fabrika kapatılmış, işletme hakkında Çevre Kanunu kapsamında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da son 24 saatte 2 bin 314 Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Hükümlü ve tutukluların Kovid-19 aşılamaları devam ediyor
Türkiye'de 5 bin 846 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 53 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Dalaman'da ormanlık alana sıçrayan yangının başladığı fabrika mühürlendi

Dalaman'da ormanlık alana sıçrayan yangının başladığı fabrika mühürlendi

Yönetmen Tekin Girgin Türkiye'nin sinemadaki zenginliklerini Hollywood'a taşımayı hedefliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Dalaman'daki yangının başladığı kağıt fabrikası kapatıldı

Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
Fethiye'de teknedeki 120 düzensiz göçmen yakalandı

Fethiye'de teknedeki 120 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'da yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'da yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangını söndürüldü