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D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçinde sis görüş mesafesini düşürdü.

Ömer Ürer, Murat Ataseven  | 17.02.2024 - Güncelleme : 17.02.2024
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Düzce/Bolu

Sağanağın iki gündür aralıklarla etkili olduğu bölgede sis oluştu.

Güzergahın Düzce kesiminde yer alan Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Kaynaşlı, Bakacak ve Heyelan ile Bolu bölümündeki Elmalık, Seymenler ile Abant Kavşağı mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Bölgeden geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Güzergahta görev yapan polis ekipleri, sürücüleri sise karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

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