D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde ulaşım normale döndü
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde heyelan nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı Ankara istikametindeki trafik, temizlik çalışmalarının ardından tüm şeritlerden verilmeye başladı.
Düzce
Ankara-İstanbul güzergahında yer alan Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından D-100 kara yolu Bolu Dağı Bakacak mevkisinde 12 Temmuz'da yaşanan heyelanın ardından Karayolları ekiplerinin bölgede iş makineleriyle başlattığı çalışmalar sona erdi.
Ekipler, Ankara istikametinde yola dökülen toprak ve kaya parçalarını tamamen temizledi.
Çalışmaların tamamlanmasıyla bir süre tek şeritten ulaşımın kontrollü sağlandığı güzergahta tüm şeritler araç trafiğine açıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.