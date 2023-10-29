Cumhuriyet'in 100. yılında Madrid'deki Kibele Meydanı kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'deki ünlü Kibele Meydanı (Plaza de Cibeles), Türk bayrağının kırmızı beyaz renkleriyle aydınlatıldı.
Madrid
Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinin girişimi ve Madrid Belediyesinin katkılarıyla yapılan etkinlikte, yerel saat ile 18.15'te (TSİ 20.15) Kibele Meydanı ve burada bulunan bereket tanrıçası Kibele'nin anıtının olduğu çeşme kırmızı beyaz renge büründü.
Meydanda toplanan bazı Türk vatandaşları, ellerindeki bayrakları sallayarak Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.
Diğer yandan Portekiz'in başkenti Lizbon'da da Ticaret Meydanı'ndaki (La Plaça do Comercio) Kral I. Jose heykeli, Lizbon Belediyesinin desteğiyle Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin Madrid ve Lizbon Büyükelçiliklerinde de resepsiyon düzenlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.