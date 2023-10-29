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Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla İzmir Valiliğince kutlama programı gerçekleştiriliyor.
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Cumhuriyet'in 100. yılında Madrid'deki Kibele Meydanı kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'deki ünlü Kibele Meydanı (Plaza de Cibeles), Türk bayrağının kırmızı beyaz renkleriyle aydınlatıldı.

Şenhan Bolelli  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Cumhuriyet'in 100. yılında Madrid'deki Kibele Meydanı kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinin girişimi ve Madrid Belediyesinin katkılarıyla yapılan etkinlikte, yerel saat ile 18.15'te (TSİ 20.15) Kibele Meydanı ve burada bulunan bereket tanrıçası Kibele'nin anıtının olduğu çeşme kırmızı beyaz renge büründü.

Meydanda toplanan bazı Türk vatandaşları, ellerindeki bayrakları sallayarak Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

Diğer yandan Portekiz'in başkenti Lizbon'da da Ticaret Meydanı'ndaki (La Plaça do Comercio) Kral I. Jose heykeli, Lizbon Belediyesinin desteğiyle Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin Madrid ve Lizbon Büyükelçiliklerinde de resepsiyon düzenlendi.

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