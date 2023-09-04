Dolar
26.68
Euro
28.81
Altın
1,945.31
ETH/USDT
1,638.10
BTC/USDT
25,987.00
BIST 100
8,056.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkerede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Rusya Federasyonu'na ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Aksaray'da selde mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı, 1 kişinin cesedi bulundu
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten Batı Trakya’da Türk mezarlığındaki mezar taşlarının kırılmasına kınama
Avcılar'da metruk bina yangınında 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Kayseri ve ilçelerinde kuvvetli yağış sonrası sel meydana geldi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizde kaza geçiren Sabancı çiftini ziyaret etti

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025'teki zam oranlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025'teki zam oranlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları aralık ayında yapılacak

Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları aralık ayında yapılacak
Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında işletme başına kullanılabilecek limitler artırıldı

Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında işletme başına kullanılabilecek limitler artırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet