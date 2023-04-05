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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Anadolu Ajansının sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Anadolu Ajansının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Anadolu Ajansının sorularını yanıtladı Fotoğraf: Mehmet Kaman/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Anadolu Ajansının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

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