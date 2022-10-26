Dolar
18.61
Euro
18.75
Altın
1,666.87
ETH/USDT
1,547.90
BTC/USDT
20,754.00
BIST 100
3,976.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Belözoğlu ve futbolculardan Biglia basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ'tan iş birliği protokolü

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) arasında "TUSAŞ Yüksek Hızlı Hedef Uçak İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Tolga Yanık, Furkan Gençoğlu   | 26.10.2022
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ'tan iş birliği protokolü

İstanbul

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda çeşitli iş birliği anlaşmaları imzalanıyor.

SSB ile TUSAŞ arasında "TUSAŞ Yüksek Hızlı Hedef Uçak İş Birliği Protokolü" imzalandı. SSB Başkanı İsmail Demir'in katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan ve TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız da hazır bulundu.

SAHA EXPO'da, SSB, HAVELSAN ve BOTAŞ arasındaki "BOTAŞ Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi Projesi"nin imza töreni de gerçekleştirildi. Törene, SSB Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Talha Pamukçu ve ilgili kurumların yöneticileri katıldı.

Etkinlikte, SSB, TRtest ve BMCPOWER arasındaki "Motor, Transmisyon ve Güç Grubu Test Merkezinin Yerli ve Milli Projelerde Kullanımına Yönelik İş Birliği Protokolü"nün imza töreni de gerçekleştirildi. SSB Başkanı İsmail Demir'in katılımıyla gerçekleştirilen törende, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi ve ilgili kurum yöneticileri de hazır bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'den iki yeni rota
Anayasa Mahkemesi, HDP'ye savunma için 30 günlük ek süre verdi
Şarkıcı Gülşen'in "yurt dışına çıkış yasağı" güvence bedelini yatırması şartıyla kaldırılacak
Yargıtay Ceza Genel Kurulundan Cumhuriyet gazetesi davasına usulden bozma
İstanbul Havalimanı kulesi meme kanseri farkındalığı için pembeye büründü

Benzer haberler

Baykar 2022'de ihracatta 1 milyar doları geçmeyi hedefliyor

Baykar 2022'de ihracatta 1 milyar doları geçmeyi hedefliyor

Türkiye'nin yeni akıllı dolanan mühimmatı Alpagut tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ'tan iş birliği protokolü

TÜMOSAN, SAHA Expo'da ürünlerini sergiledi

TÜMOSAN, SAHA Expo'da ürünlerini sergiledi
Türkiye'nin akıllı mühimmatları hidrojen enerjisiyle fırlatılacak

Türkiye'nin akıllı mühimmatları hidrojen enerjisiyle fırlatılacak
Türkiye'nin yeni yerli silah sistemleri ilk kez sergilendi

Türkiye'nin yeni yerli silah sistemleri ilk kez sergilendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet