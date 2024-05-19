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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve MSB Mehteran Birliği Samsun'da gösteri sundu

Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği gösteri düzenledi.

Fatih Mehmet Kürkçü  | 19.05.2024 - Güncelleme : 19.05.2024
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve MSB Mehteran Birliği Samsun'da gösteri sundu Fotoğraf: Fatih Mehmet Kürkçü/AA

Samsun

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yılı kentte çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Doğu Park Amfi Tiyatro'da MSB Mehteran Birliği sevilen marşları seslendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ise nöbet değişimi ve tüfekleriyle gösteri yaptı.

Muhafız Alayı ile MSB Mehteran Birliğinin gösterilerini vatandaşlar ilgiyle izledi.

Etkinliklere, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar da katıldı.

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