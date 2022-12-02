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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü ve Muhafız Alayı Bandosu, nöbet değişimi gösterisi yaptı.

Zafer Fatih Beyaz   | 02.12.2022
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirildi Fotoğraf: Utku Uçrak - AA

Ankara

Gösteri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ana Bina karşısındaki 15 Temmuz Anıtı önünde, Muhafız Alayı Bandosu konseriyle başladı.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü, nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirildi.

Gösteri Bölüğü aldığı düzenle Cumhurbaşkanlığı Forsu'nu simgeledi, merkezde yer alan 33 muhafızla Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden güneşi ve dış daire bulunan 16 muhafız da tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil etti.

Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden askerler de yer aldı.

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