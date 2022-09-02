Dolar
18.22
Euro
18.13
Altın
1,709.30
ETH/USDT
1,556.20
BTC/USDT
19,875.00
BIST 100
3,222.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü nöbet değişim töreni yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği tarafından nöbet değişimi töreni gerçekleştirildi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 02.09.2022
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü nöbet değişim töreni yapıldı Fotoğraf: Kamil Tekmen/AA

Ankara

Tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ana Bina karşısındaki 15 Temmuz Anıtı önünde, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konseriyle başladı.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü, nöbet değişimi gösterisi yaptı.

Vatandaşlar töreni ilgiyle izledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Azerbaycan'da "TurAz Kartalı 2022" tatbikatı yapılacak
Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı
MSB'den NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını kaldırmasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Berlin'de "BM Güvenlik Konseyi Reformu" paneli
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel yakalandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü nöbet değişim töreni yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü nöbet değişim töreni yapıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet