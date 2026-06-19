Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Geçmişte olduğu gibi bugün de ortak hedefler ve güçlü bir gelecek için aynı ideal etrafında kenetleniyor, yarınlara hep birlikte yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, şunları kaydetti:

"Farklılıklarını zenginlik bilen, gücünü birliğinden alan büyük bir milletiz. Geçmişte olduğu gibi bugün de ortak hedefler ve güçlü bir gelecek için aynı ideal etrafında kenetleniyor, yarınlara hep birlikte yürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki birlik varsa güç, dayanışma varsa başarı vardır. Birlikte güçlüyüz."

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden "Birlikte Güçlüyüz" paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, "Birlikte Güçlüyüz" etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, paylaşımında medeniyet mozaiğinin her parçasıyla Türkiye'nin bir bütün olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Kim olursak olalım, nerede yaşarsak yaşayalım ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde birleşir, ortak değerlerimizin etrafında kenetleniriz. Sevincimizi de kederimizi de 86 milyonla birlikte yaşar, her anımızda birbirimize omuz oluruz. Şimdi, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kendi asrımızı inşa etme ve Türkiye Yüzyılı'na yürüme zamanı.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da birlik ve beraberliğin Türk milletini her zaman daha güçlü, daha müreffeh yarınlara taşıyan en büyük hazine olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine emeğiyle üreten, alın teriyle kalkınan ve ortak idealler etrafında kenetlenen milletle birlikte yürüdüklerini belirten Işıkhan, "Birlikteliğimiz, en büyük gücümüz. Biz, birlikte güçlüyüz." ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da paylaşımında, Türkiye topraklarının mayasında kardeşliğin bulunduğunu ve birlikte güçlü olduklarını ifade etti.

“Güçlü Türkiye vizyonu”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, asırlardır Türkiye'yi ayakta tutan en büyük gücün aynı bayrak altında kenetlenmek, aynı ideale inanarak aynı istikamete yürümek olduğunu vurguladı.

Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Güçlü Türkiye' vizyonuyla medeniyet birikimimizi, milletimizin azmini ve ortak geleceğe olan inancımızı Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü temeli olarak görüyoruz. Dünden aldığımız ilhamla, bugünün emeğiyle ve yarının hedefleriyle, omuz omuza, gönül gönüle yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da toprakları güçlü kılanın yalnızca sahip olduğu zenginlikler değil aynı hedefe inanan, aynı geleceğe yürüyen milletin sarsılmaz dayanışma ruhu olduğunu belirtti.

Türkiye Yüzyılı'nı kültürüyle, üretimiyle, emeğiyle ve ortak idealleriyle omuz omuza inşa ettiklerinin altını çizen Ersoy, "Birliğimizden aldığımız güçle, yarınlara daha büyük bir güvenle bakıyoruz. Birlikte güçlüyüz, birlikte Türkiye'yiz." değerlendirmesinde bulundu.

“Kardeşliğimiz, en aşılmaz kalemizdir”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Kardeşliğimiz, en aşılmaz kalemizdir çünkü biliyoruz ki birlik varsa güç vardır, dayanışma varsa başarı vardır. Türkiye Yüzyılı'nın hedeflerine ancak omuz omuza, gönül gönüle yürüyerek ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da paylaşımında, Türkiye'nin ortak geçmişi ve aydınlık geleceği paylaşan büyük bir aile olduğunu belirtti.

"Birlikte güçlüyüz, birlikte Türkiye'yiz." ifadesini kullanan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, milletten aldıkları güçle yollarına devam edeceklerini vurguladı.

Ekonomi yönetiminden "Birlikte Güçlüyüz" paylaşımı

Ekonomiden sorumlu bakanlar, "Birlikte Güçlüyüz" etiketiyle NSosyal'deki hesaplarından paylaşımda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar paylaşımında, "Türkiye olarak biz, her türlü farklılığa rağmen ortak hedeflerimizle büyüyen, bizi engellemeye çalışanlara karşı topyekun hareket eden büyük bir aileyiz. Renkler, mezhepler, kültürler veya şehirler farklı olsa da konu Türkiye olduğunda aynı ideal etrafında kenetlenmeyi çok iyi biliyoruz. Yıllardır olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde süren bu yürüyüşte tek yürek olmaya, birlik içerisinde büyük ve güçlü Türkiye yolunda yürümeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerine giden yolda biz Birlikte Güçlüyüz, Birlikte Türkiye'yiz!" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, paylaşımında, "Farklılıklarımızla zenginleşiyor, ortak hedeflerimizle büyüyoruz. Söz konusu Türkiye olduğunda aynı ideal etrafında kenetlenmeyi biliriz. Çünkü biliyoruz ki, birlik varsa güç vardır, dayanışma varsa başarı vardır. Birlikte Güçlüyüz, Birlikte Türkiye'yiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da kardeşliğin, bu topraklardaki en büyük hazineleri olduğuna dikkati çekerek "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, aynı sevda uğruna yürümeye devam ediyoruz. Unutmayalım ki biz Birlikte Güçlüyüz." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Türkiye'nin tarih boyunca en büyük başarılarını birlik ve beraberlik içinde hareket ederek elde ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Bugün de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerlerken en büyük gücümüz, milletimizin sarsılmaz dayanışması, ortak hedeflere olan inancı ve aynı istikamette yürüme kararlılığıdır. 81 ilimiz, 86 milyon vatandaşımız, üreticimiz, çiftçimiz, işçimiz, esnafımız, girişimcimiz ve gençlerimizle hep birlikte güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, gönüller bir olursa engeller aşılır, hedefler büyür ve Türkiye kazanır. Birliğimizden aldığımız güçle, Yüce Allah'ın izniyle, üretmeye, büyümeye, ihracatımızı artırmaya ve ülkemizi her alanda daha ileriye taşımaya devam edeceğiz.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da "Birlikte üretince yollar kısalıyor, mesafeler yakınlaşıyor, hayaller gerçeğe dönüşüyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı eserlerle, hizmetlerle ve güçlü bir dayanışma ruhuyla inşa etmeyi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.