Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, İstanbul'un fethinin 573. yılını kutladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, paylaşımında 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han'ın inancı, kararlılığı ve liderliğiyle gerçekleşen İstanbul'un fethinin tarihin akışını değiştiren, bir çağı kapatıp yeni bir çağı açan eşsiz bir zafer olduğunu belirtti.

Fetihle birlikte İstanbul'un adaletin, ilmin, hoşgörünün ve medeniyetin merkezi haline geldiğini kaydeden Gürlek, İstanbul'un asırlar boyunca farklı inanç ve kültürlerin huzur içinde bir arada yaşadığı örnek bir şehre dönüştüğünü vurguladı.

Gürlek, "Bu kutlu fethin yıl dönümünde, Fatih Sultan Mehmet Han'ı, Peygamber Efendimizin müjdesine mazhar olan kahraman ordumuzu ve fethin tüm neferlerini rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

"Tarihin akışını değiştiren irade"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'un fethinin 573. yılını kutlayarak, "Biz, çağ kapatıp çağ açan hamleleri, çağının ötesine geçen fikirleri ve tarihin akışını değiştiren iradeyi ecdadımızdan öğrendik." ifadelerine yer verdi.

Göktaş, yıl dönümünde fethi gerçekleştiren kahramanları rahmet ve minnetle andı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "Çağ açıp çağ kapatan zafer" başlıklı paylaşımında fethin yıl dönümünü kutlayarak, "Peygamber Efendimizin müjdesine mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve ordusunu rahmetle, minnetle anıyorum." ifadelerini kaydetti.

İstanbul'un fethinin yıl dönümünü kutlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ecdadın, İstanbul semalarına adalet, merhamet ve hoşgörü bayrağını diktiğini vurguladı.

Çiftçi, tarihi mirası korumanın önemine dikkati çekti, bu mirası gelecek nesillere aynı şuur ve sorumlulukla taşımanın temel görev olduğunu belirtti.

Bakan Çiftçi, Fatih Sultan Mehmet ve Akşemseddin başta olmak üzere fethe omuz veren tüm kahramanları rahmetle yad etti, milletin birlik ve beraberliğinin daim olması temennisinde bulundu.

"Medeniyetin yükselişine yön veren büyük bir dönüm noktası"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un fethinin yalnızca bir şehrin kazanılması değil, dünya tarihinin akışını değiştiren ve bir medeniyetin yükselişine yön veren büyük bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Ersoy, Fatih Sultan Mehmet Han'ı, fethe omuz veren kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise şunları kaydetti:

"Henüz 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmed Han, taşıdığı büyük mefkure ile İstanbul'u fethederek tarihin akışını değiştirdi. Bugün bizim en büyük sorumluluğumuz aynı ruhu yarınlara taşımaktır. Evlatlarımızın kalbine geçmişin ihtişamlı destanları ile birlikte o destanları yazdıran öz güveni, medeniyet şuurunu ve milletine karşı duyduğu sorumluluk hissini de nakşetmeye gayret ediyoruz.

Biliyor ve inanıyoruz ki, köklerinden güç alan, tarihini iyi bilen ve yüzünü geleceğe dönmüş bir nesil, Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü teminatıdır. Bu vesileyle, İstanbul'u medeniyetimizin ebedi başkenti kılan cennetmekan Fatih Sultan Mehmed Han'ı ve onun muzaffer ordusunun aziz neferlerini rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. Kutlu fethin 573'üncü yıl dönümü mübarek olsun."

Paylaşımında "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur." hadisi şerifine yer veren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise "Azmi ve dehasıyla bu aziz şehri medeniyetimizin göz bebeği kılan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çağ açıp çağ kapatan, gemileri karadan yürüten sarsılmaz iradenin bugün "mavi vatan"da yaşamaya devam ettiğini belirterek, "İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve şanlı ecdadımızı rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

"Sadece bir şehrin değil yüreklerin fethi"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'un fethinin inancın zirveye yükselişi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"İstanbul'un fethi, imanından aldığı kuvvetle, akılla, bilimle, teknikle hedefe yürüyen bir komutan ve ordusunun zaferidir. Sadece bir şehrin değil yüreklerin fethidir. Asırlara adalet ve merhamet çağrısıdır. İki karanın sultanı, iki denizin hakanı Fatih Sultan Mehmed Han'ı, Akşemseddin ve Molla Gürani Hazretleri'ni, surlara fetih sancağını diken Ulubatlı Hasan'ı, aziz şehitlerimizi, o muhteşem zaferin tüm kahramanlarını rahmetle yad ediyorum. Türk milleti, bugün ecdadının izindedir. Türk gençliği, imanla yoğrulmuş ruhuyla, en ileri bilim ve teknoloji kabiliyetiyle 21. asra Türk milletinin mührünü vurmaya hazırdır."

"Vatanın her bir karış toprağına aynı fetih ruhuyla sahip çıkıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da İstanbul'un fethinin, çağ kapatıp çağ açan bir vizyonun, inancın ve koca bir medeniyet güneşinin kadim topraklarda doğuşu olduğunun altını çizerek, "Ecdadımızın bize eşsiz bir miras olarak bıraktığı bu cennet vatanın her bir karış toprağına aynı fetih ruhuyla sahip çıkıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han ve kahraman ordusu başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

"Bizlere düşen, fetih ruhunu güçlü Türkiye idealinde yaşatmaktır"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fethin "İstanbul, elbet fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur." müjdesine mazhar olduğunu vurguladı.

Fethin yalnızca bir şehrin alınışı değil bir medeniyet tasavvurunun tarihe mühür vurduğu büyük bir diriliş niteliği taşıdığına işaret eden Bolat, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emanetine sahip çıkan aziz milletin, asırlar boyunca İstanbul'u ezanla, ilimle, adaletle ve vakarla muhafaza ettiğini belirtti.

Bolat, şunları kaydetti:

"Ayasofya'dan yeniden yükselen ezanlar da bu milletin tarihine ve ruh köküne sahip çıkma iradesinin en güçlü nişanelerinden olmuştur. Bugün bizlere düşen, fetih ruhunu sadece hatırlamak değil onu ahlakta, üretimde, birlikte ve güçlü Türkiye idealinde yaşatmaktır. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü gönülden tebrik ediyor, başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere tüm ecdadımızı rahmet, minnet ve dualarla yad ediyorum."

"Kutlu fetih, aziz İstanbul'un semalarında yaşamaya devam ediyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde, çağ açıp çağ kapatan eşsiz emaneti gurur, minnet ve dualarla yad ettiğini vurguladı.

Uraloğlu, "Peygamber Efendimizin müjdesine nail olan kutlu fetih, aziz İstanbul'un semalarında yaşamaya devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve fetih uğruna can veren kahraman ecdadımızı rahmetle anıyorum. İstanbul'un fethi, imanla yoğrulmuş bir iradenin, sabrın ve teslimiyetin tarihe vurduğu mührüdür." görüşünü paylaştı.

AK Parti'den İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüne ilişkin paylaşım

AK Parti, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

AK Parti'nin NSosyal'deki hesabından yapılan videolu paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"573 yıl önce İstanbul'un fethiyle çağ açıp çağ kapatan, medeniyet tarihine yön veren büyük bir destan yazıldı. Bu kutlu fethin mimarı Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."