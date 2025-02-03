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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Mümin Altaş  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
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