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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Mehmet Tosun  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

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