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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Mehmet Tosun  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı yapılıyor.


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