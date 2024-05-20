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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Mehmet Tosun  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

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