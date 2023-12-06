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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Özcan Yıldırım  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar / TCCB

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

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