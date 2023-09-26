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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Zafer Fatih Beyaz  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/TCCB

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.15'te başladı.

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