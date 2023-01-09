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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Mehmet Tosun   | 09.01.2023
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yılın ilk Kabine Toplantısı, saat 16.45'te başladı.

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