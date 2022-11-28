Dolar
18.62
Euro
19.45
Altın
1,751.66
ETH/USDT
1,170.50
BTC/USDT
16,174.00
BIST 100
4,958.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal için Giresun’da cenaze töreni düzenleniyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Mehmet Tosun   | 28.11.2022
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantı, saat 16.10'da başladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar, TSK komuta kademesi ve birlik komutanlarıyla videokonferansla görüştü
Devre mülk dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 45 şüpheli adliyede
Şehitler Demir ve Öztürkmen son yolculuklarına uğurlandı
Tatil edilen Göztepe-Altay maçında fişeklerin stada sokulması kamera kaydında
Şehit İsmail Ünal'ın cenazesi Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Meredov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam ümmeti olarak bizim kardeşliğimiz her türlü anlaşmazlığın üstesinden gelecek güce sahiptir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile de bu iş yoluna girebilir, siyasette küslük olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile de bu iş yoluna girebilir, siyasette küslük olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Pençe-Kilit" mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Pençe-Kilit" mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçiminde tarihimizin en büyük zaferini elde etmemizin önüne kimse geçemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçiminde tarihimizin en büyük zaferini elde etmemizin önüne kimse geçemez
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet