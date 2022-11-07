Dolar
18.60
Euro
18.58
Altın
1,677.84
ETH/USDT
1,578.80
BTC/USDT
20,734.00
BIST 100
4,329.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Ali Kemal Akan   | 07.11.2022
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.20'de başladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke düzenlendi
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Ağrı'da yolcu otobüsünün pancar yüklü iki kamyonla çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet