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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere ile birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Ali Kemal Akan   | 26.09.2022
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

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