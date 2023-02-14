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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AFAD merkez binasında toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplanacak.

Serdar Açıl   | 14.02.2023
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AFAD merkez binasında toplanacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı saat 15.00'te başlayacak.

Edinilen bilgiye göre toplantıya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantıda tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıklamıştı.

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