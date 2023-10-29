Dolar
28.29
Euro
29.84
Altın
2,004.68
ETH/USDT
1,790.00
BTC/USDT
34,485.00
BIST 100
7,706.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının İstanbul'daki Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri sürüyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yılının coşkuyla kutlanması için İstanbul'un farklı noktalarında kurulan dijital sergiler ve üç boyutlu gösteriler dördüncü gününde de yoğun ilgi gördü.

Başak Akbulut Yazar  | 29.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının İstanbul'daki Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri sürüyor

İstanbul

Kadıköy Sahili’ne kurulan "Boğazda 100. Yıl Gezici Yüzer İskele"de, Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırlanan içerikler vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Buradan yapılan video gösteriminin yanı sıra 100. yıl için hazırlanan ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filminin fragmanı da ekrandan yansıtılıyor.

Beyoğlu Taksim'de, Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne kurulan "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" gösterim alanında su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayımlandığı ekranlarla geçmişten bugüne "Türkiye Yüzyılı" vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle vatandaşlara aktarılıyor.

Taksim Gezi Parkı'nın önüne kurulan dev ekranda da "Türkiye Yüzyılı" resmi logosundan esinlenilerek hazırlanan "Türkiye Yüzyılı Enstalasyonu" ile 100. yıl içerikleri vatandaşların dikkatine sunuluyor.

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda Cumhuriyet'in 100. yılına özel görsellerin ziyaretçilere aktarıldığı dev ekranda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 19.23’teki millete seslenişi canlı yayımlandı.

Vatandaşlar, Üsküdar Meydanı'nda açılan "Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi"ni gezerken, etkinlikler 8 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü
İslamabad'daki "Pakistan Anıtı" Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı
Cumhuriyet'in 100. yılına dünyadan tebrikler yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" sahiplerini açıkladı
MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen hava gösterilerini paylaştı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının İstanbul'daki Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri sürüyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının İstanbul'daki Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri sürüyor

Emine Erdoğan: Tarihimizin şanlı yıl dönümünü, istiklalimizin imza eserleriyle, büyük bir coşku ile kutladık

100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yapıldı

MEB, Cumhuriyet'in 100. yılına özel web sitesini erişime açtı

MEB, Cumhuriyet'in 100. yılına özel web sitesini erişime açtı
Darphane Cumhuriyet'in 100. Yılı'na özel hatıra para bastı

Darphane Cumhuriyet'in 100. Yılı'na özel hatıra para bastı
Cumhuriyet'in doğum belgesinin imzalandığı Amasya kırmızı beyaza büründü

Cumhuriyet'in doğum belgesinin imzalandığı Amasya kırmızı beyaza büründü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet