Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının İstanbul'daki Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri sona eriyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yılının coşkuyla kutlanması için İstanbul'un farklı noktalarında kurulan dijital sergiler ve üç boyutlu gösteriler, bu gece itibarıyla son bulacak.
İstanbul
Üsküdar Meydanı'nda açılan "Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi"nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 20 yılda hayallerden gerçeğe dönüşen projeler, dijital deneyim alanında gösterildi.
Buradaki dijital ekranlarda, "Huzurun Yüzyılı", "Ulaştırmanın Yüzyılı", "Eğitimin Yüzyılı", "Üretimin Yüzyılı", "Gücün Yüzyılı", "Savunmanın Yüzyılı", "Bilimin Yüzyılı", "Enerjinin Yüzyılı", "Şefkatin Yüzyılı" ve "Sağlığın Yüzyılı" ile "Togg Kilometre Taşları" ve "Maziden Atiye" konulu gösterimler de yer aldı.
Beyoğlu Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne kurulan "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" gösterim alanında, su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayımlandığı ekranlarla, geçmişten bugüne "Türkiye Yüzyılı" vizyonu, interaktif ve teknolojik bir deneyimle vatandaşlara anlatıldı.
Taksim Gezi Parkı'nın önüne kurulan dev ekranda da "Türkiye Yüzyılı" resmi logosundan esinlenilerek hazırlanan "Türkiye Yüzyılı Enstalasyonu" ile 100. yıl içerikleri, vatandaşların beğenisine sunuldu.
Kutlamalar kapsamında 26 Ekim'de başlatılan bu etkinlikler, saat 24.00 itibarıyla sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.