Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Türk Donanması'na teslim edilecek gemiler hakkında paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi ve Marlin SİDA'nın Türk Donanması'na teslimine ilişkin paylaşım yaptı.
İstanbul
İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bugün düzenlenecek törenle TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi ve Marlin SİDA, Türk donanmasına teslim edilecek. Her biri farklı görevlerde kullanılacak bu platformlar, Türk Deniz Kuvvetlerinin Mavi Vatan'daki gücüne güç katacak." ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bugün düzenlenecek törenle TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi ve Marlin SİDA, Türk donanmasına teslim edilecek.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) January 19, 2024
Her biri farklı görevlerde kullanılacak bu platformlar, Türk Deniz Kuvvetlerinin Mavi… pic.twitter.com/PCvl9jSm35
Paylaşımda, TCG Derya'nın uzunluğunun 194.8, genişliğinin 24.4 metre, deplasmanının da 26 bin tondan fazla TCG İstanbul'un boyunun 113.2 metre, deplasmanının 3 bin ton, TCG Üsteğmen Arif Emekçi'nin boyunun 106.5, genişliğinin 16.8 metre, Marlin SİDA'nın uzunluğunun ise yaklaşık 15 metre olduğu belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.