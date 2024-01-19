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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova Sefine Tersanesi'nde Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni'nde konuşuyor
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Türk Donanması'na teslim edilecek gemiler hakkında paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi ve Marlin SİDA'nın Türk Donanması'na teslimine ilişkin paylaşım yaptı.

Mustafa Hatipoğlu  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Türk Donanması'na teslim edilecek gemiler hakkında paylaşım

İstanbul

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bugün düzenlenecek törenle TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi ve Marlin SİDA, Türk donanmasına teslim edilecek. Her biri farklı görevlerde kullanılacak bu platformlar, Türk Deniz Kuvvetlerinin Mavi Vatan'daki gücüne güç katacak." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, TCG Derya'nın uzunluğunun 194.8, genişliğinin 24.4 metre, deplasmanının da 26 bin tondan fazla TCG İstanbul'un boyunun 113.2 metre, deplasmanının 3 bin ton, TCG Üsteğmen Arif Emekçi'nin boyunun 106.5, genişliğinin 16.8 metre, Marlin SİDA'nın uzunluğunun ise yaklaşık 15 metre olduğu belirtildi.

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