Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Sarıkamış Destanı'nın 107. yılı anısına özel klip
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Sarıkamış Destanı'nın 107. yılına özel klip hazırlandı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan klibi sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Altun, "Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.' Sarıkamış Harekatı'nın 107. yıl dönümünde istiklal ve istikbal uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.
“Bastığın yerleri yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı,— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 22, 2021
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.”
#SarıkamışHarekatı'nın 107. yıl dönümünde istiklal ve istikbal uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/8e5b9FHfHj
Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Arif Nihat Asya'nın "Bir bayrak rüzgar bekliyor" şiirini okuduğu, Sarıkamış'ta donarak şehit olan askerlerin anlatıldığı klibe de yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.