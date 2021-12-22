Dolar
12.47
Euro
14.14
Altın
1,800.10
ETH/USDT
3,985.00
BTC/USDT
48,642.00
BIST 100
1,804.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Sarıkamış Destanı'nın 107. yılı anısına özel klip

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Sarıkamış Destanı'nın 107. yılına özel klip hazırlandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 22.12.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Sarıkamış Destanı'nın 107. yılı anısına özel klip

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan klibi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Altun, "Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.' Sarıkamış Harekatı'nın 107. yıl dönümünde istiklal ve istikbal uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Arif Nihat Asya'nın "Bir bayrak rüzgar bekliyor" şiirini okuduğu, Sarıkamış'ta donarak şehit olan askerlerin anlatıldığı klibe de yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'in 13 milyon nüfuslu Şian kentinde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle sokağa çıkmak yasaklandı
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki hızlı artış sürüyor
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 100 bini geçti
Türkiye'de 19 bin 95 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 179 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de ortalama yaşam süresi, Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 2 yıl azaldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Sarıkamış Destanı'nın 107. yılı anısına özel klip

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Sarıkamış Destanı'nın 107. yılı anısına özel klip

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde mevkidaşlarıyla görüşecek

'İletişim ve Çeviri Çalıştayı' Ankara'da yapılacak

Stratcom Zirvesi'nde 'Medya Etiği ve Editoryal Politikalar' paneli düzenlendi

Stratcom Zirvesi'nde 'Medya Etiği ve Editoryal Politikalar' paneli düzenlendi
Stratcom Zirvesi'nde 'TRT: Stratcom Özel' paneli düzenlendi

Stratcom Zirvesi'nde 'TRT: Stratcom Özel' paneli düzenlendi
Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi devam ediyor

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi devam ediyor