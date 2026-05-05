Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "SAHA 2026 Fuarına" ilişkin paylaşım Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından "SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı" dolayısıyla paylaşım yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Başkanlığın NSosyal hesabından, "SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı" dolayısıyla yapılan paylaşımda, Türkiye'nin savunma sanayisinde kendi standartlarını dünyaya kabul ettiren "güçlü lider, güçlü Türkiye" vizyonuyla küresel bir teknoloji üssüne dönüştüğü belirtildi.

Bugün kapılarını açan SAHA 2026'nın, 1700'den fazla firma, üniversiteler ve genç yeteneklerin el birliğiyle inşa edilen devasa ekosistemin sarsılmaz gücünü dünyaya gösterdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Savunma sanayiini sert güç olmanın ötesinde, tam bağımsızlığın ve yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi olarak konumlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve liderliği, siber vatandan uzay vatana kadar her alanda dijital ve teknolojik bağımsızlığımızın teminatıdır. Geleceği kurgulayan, teknolojiyi yöneten ve tam bağımsızlıktan asla taviz vermeyen Türkiye Yüzyılı'nın mimarlarıyla gurur duyuyoruz. Güçlü irade, milli teknoloji, tam bağımsız Türkiye."