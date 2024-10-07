Dolar
34.26
Euro
37.67
Altın
2,641.86
ETH/USDT
2,476.40
BTC/USDT
63,518.00
BIST 100
9,081.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce’de STK temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
logo
Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "İsrail'in attığı bombalarla yalnızca 42 bini aşkın Filistinliyi değil, insanlığın adalet inancını ve bir arada yaşama umutlarını da öldürdüğünü" belirtti.

Abdullah Sarica  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılına ilişkin paylaşım

Ankara

Başkanlığın sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılına ilişkin yapılan paylaşımda, İsrail'in tam bir yıldır tüm dünyanın gözü önünde masumları, çocukları ve kadınları katlettiği belirtildi.

"İsrail attığı bombalarla yalnızca 42 bini aşkın Filistinliyi değil, insanlığın adalet inancını ve bir arada yaşama umutlarını da öldürüyor." ifadesinin kullanıldığı paylaşımda, işgalci İsrail'in açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de tutsak edilen 2 milyondan fazla Filistinlinin, uğradıkları zulme karşı uluslararası toplumun daha fazla ses çıkarmasını ve insanlığın bu soykırımı bitirmesini bekledikleri vurgulandı.

Paylaşımda, "Tüm dünya çığlıklara kulaklarını tıkayıp masumlara sırtını dönse de Türkiye zulmün karşısında vicdanın sesi olmaktan, yaraları sarmaktan ve adaletin tecelli etmesi için her türlü adımı atmaktan hiçbir zaman geri durmayacaktır." vurgusu yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı paylaşımında, İsrail'in Filistin topraklarındaki soykırımı ile Türkiye'nin buna karşı duruşunun anlatıldığı videoya da yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kabine üyelerinden, İsrail'in Gazze'deki soykırımının birinci yılına ilişkin paylaşım
Üniversite öğrencileri İsrail'i protesto etti
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Sivas'ta yamaç paraşütçüleri Filistin'e destek için uçtu

Sivas'ta yamaç paraşütçüleri Filistin'e destek için uçtu

İsrailli Bakan'dan "İsraillilere 120 binden fazla silah dağıtıldığı ve silahlanmanın süreceği" açıklaması

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni bir hava saldırısı düzenledi

Güney Afrika, İsrail'e karşı açtığı soykırım davasında mahkemeye yeni deliller sunacak

Güney Afrika, İsrail'e karşı açtığı soykırım davasında mahkemeye yeni deliller sunacak
Netanyahu, bakanlarıyla "sürpriz güvenlik toplantısı" yapıyor

Netanyahu, bakanlarıyla "sürpriz güvenlik toplantısı" yapıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılına ilişkin paylaşım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet