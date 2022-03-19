Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Birlikte Türkiye'yiz" şarkısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğine vurgu yapan ve sanatçı Şükriye Tutkun'un seslendirdiği "Birlikte Türkiye'yiz" şarkısı yayınlandı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve sanatçı Şükriye Tutkun'un seslendirdiği "Birlikte Türkiye'yiz" şarkısı kamuoyuyla paylaşıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğine vurgu yapan "Birlikte Türkiye'yiz" şarkısı yayınlandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şarkı için hazırlanan klibi sosyal medya hesabından paylaştı.
Sanatçı Şükriye Tutkun’un seslendirdiği "Birlikte Türkiye'yiz" şarkısının klibinde Türkiye’nin milli değerleri, birlik ve beraberliği vurgulanırken ulaşımdan savunmaya, eğitimden enerjiye, sağlıktan insani yardıma çeşitli alanlarda gerçekleştirilen atılımlar yer aldı. Türkiye’nin mega projelerinin yer aldığı klipte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan 1915 Çanakkale Köprüsünden görüntülere de yer verildi.
Türkiyemiz, ülkemiz ne güzel bir memleket, ne kutlu bir vatan.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 19, 2022
Bu vatan için gece gündüz çalışan güçlü bir liderimiz var.
Hikayemiz burada
Sazımız burada
Sözümüz burada
Kalbimiz burada, burası için atıyor…#BirlikteTürkiyeyiz en son nefese kadar! pic.twitter.com/2av1T2bZW6
Fahrettin Altun, şarkıya ilişkin paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"Türkiye'miz, ülkemiz ne güzel bir memleket, ne kutlu bir vatan. Bu vatan için gece gündüz çalışan güçlü bir liderimiz var. Hikayemiz burada, sazımız burada, sözümüz burada. Kalbimiz burada, burası için atıyor. Birlikte Türkiye'yiz en son nefese kadar. Kıymetli sanatçı Şükriye Tutkun’a bu değerli çalışması için duygularımıza tercüman olduğu için bir kez daha teşekkür ediyorum. Kadife sesi bu güzel memlekette hep var olsun."
"Birlikte Türkiye'yiz" şarkısının sözleri şöyle:
"Biiznillah…
İnandık Hak yoluna
Kefil O'dur kuluna
Düşkünüz sevdasına
Vatanın bekasına
Kurbanım salasına
Canım yetene kadar
Bir vatan, bir bayrak, bir devlet, bir yürek
Birlikte seferdeyiz en son nefese kadar
Zalime dur diyeniz, mazluma koşan biziz
Birlikte Türkiye'yiz en son nefese kadar
Elhamdülillah…
Tarihe ışık tutan
Mazluma kucak açan
Dünyaya örnek olan
Geçmişten geleceğe
Ümmete sahip çıkan
Recep Tayyip Erdoğan
Bir vatan, bir bayrak, bir devlet, bir yürek
Birlikte seferdeyiz en son nefese kadar
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