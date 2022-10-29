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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 29 Ekim'e özel videolu kutlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı hazırladığı video ile kutladı.

Zafer Fatih Beyaz   | 29.10.2022
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 29 Ekim'e özel videolu kutlama

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırlanan videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşarak "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun." ifadesine yer verdi.

İngilizce alt yazılı hazırlanan videoda, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından işgalcilerin Türkiye'yi kendi aralarında bölüşüp, idareye el koyduğu hatırlatılarak "Bütün ekonomik faaliyetlerini ele geçirmiş ve Türk milletinin varlığını adeta hiçe saymışlardı. Türk milleti dünyanın dört bir yanında mücadele verdiği bu savaşta, milyonlarca evladını kaybetmiş, hastalığa, sefalete ve yokluğa gark olmuştu. Fakat gururunu asla kaybetmemişti. Tarihte eşi görülmemiş bir direniş başlatarak İstiklal Harbi'ni veren şanlı Türk milleti, zilleti reddetmişti. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı Milli Mücadele, düşmanın ana yurttan atılması ve barış anlaşmaları imzalamaya mecbur edilmesiyle başarıya ulaşmıştı." ifadelerine yer verildi.

Bu zaferin yeni bir dönemin işareti olduğu vurgulanan videoda, şunlar kaydedildi:

"Türk milleti kaderini yeniden yazacaktı. İdare millete tevdi edilecekti. Bu doğrultuda idare şeklinin Cumhuriyet olması teklifi 29 Ekim 1923'te Meclis'te alkışlarla kabul edildi. Artık hakimiyet kayıtsız şartsız milletindi. Bugün biz de Cumhuriyet'imizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak amacıyla gece gündüz durmaksızın çalışmaya, üretmeye, mücadele etmeye, üzerimizde kurulmak istenen iktisadi tahakkümü reddetmeye, milli iradeyi muhafaza etmeye ve yerlileşme hamleleri yapmaya devam ediyoruz. Ülkemizi daha ileri götürmek ve uluslararası arenada hak ettiği konuma taşımak için sağlıktan ulaşıma, enerjiden altyapıya, eğitimden spora, kültürden sanayiye kadar her alanda dur durak bilmeden çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine koşan Türkiye'mizin Cumhuriyeti kutlu olsun."

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