Dolar
13.81
Euro
15.54
Altın
1,914.77
ETH/USDT
2,752.10
BTC/USDT
39,771.00
BIST 100
1,943.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 28 Şubat 'Korku ve Yüzleşme' Sergisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Beyoğlu Belediyesi iş birliğinde düzenlenen, 28 Şubat darbesini konu alan "Korku ve Yüzleşme" sergisi 25 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ahmet Sertan Usul   | 28.02.2022
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 28 Şubat 'Korku ve Yüzleşme' Sergisi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi'nde açılacak sergide, 28 Şubat darbesi, grafik, obje ve deneyimlerle ziyaretçilere aktarılacak.

Darbenin küresel ve ulusal bağlamıyla anlatıldığı sergide, sürecin bireyler üzerindeki travmatik etkileri de mercek altına alınıyor.

Serginin girişinde yer alan "Hikayeler" bölümünde 28 Şubat süreci mağdurlarının hikayelerine, "Dalgalar" bölümünde grafiklerle 90'lı yıllardan 2000'lere dünya, Türkiye ve 28 Şubat süreci kronolojik olarak anlatılıyor.

"Yüz yüze" bölümünde 28 Şubat darbe süreci mağdurlarının ve onlara ait objelerin hikayelerine yer verilirken, "El ele" bölümünde ise dönemin suni irtica manşetlerinin atıldığı gazete nüshaları bulunuyor.

Sergi, 25 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

"Milletimizin iradesi ve inancı hedef alındı"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sergiye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "25 yıl önce bugün 28 Şubat darbesiyle milletimizin iradesi ve inancı hedef alındı. Unutmayacağız, unutturmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

28 Şubat darbesini küresel ve ulusal boyutlarıyla ele alan "Korku ve Yüzleşme" sergisini de bu kapsamda düzenlediklerini belirten Altun, "Bekliyoruz, şeref verirsiniz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 948 bin 397'ye çıktı
Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC aşısının hastaneye başvuruyu önlemede etkinliği çok yüksek
Üç büyükşehirde Kovid-19 vaka sayısı azaldı
New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki gerileme sürüyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 28 Şubat 'Korku ve Yüzleşme' Sergisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 28 Şubat 'Korku ve Yüzleşme' Sergisi

Bursalı sedefkar takılarıyla Türkmen kültürünü geleceğe taşıyor

Refahyol iktidarının Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yülek 28 Şubat sürecini anlattı

Pera Müzesi'nin güncel sergileri 13 Mart'a kadar görülebilecek

Pera Müzesi'nin güncel sergileri 13 Mart'a kadar görülebilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Yükselen Afrika Jeopolitiğinde Türkiye-Senegal İlişkileri" Paneli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Yükselen Afrika Jeopolitiğinde Türkiye-Senegal İlişkileri" Paneli