Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Hatay'da çalışmalar titizlikle sürdürülmekte, asılsız iddialara itibar edilmemeli
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da da çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ve asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.
Ankara
Başkanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Devletimiz bütün imkan ve olanakları ile depremden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir. Hatay ilimizde yürütülen çalışmalar da büyük bir titizliklikle sürdürülmekte olup vatandaşlarımızın asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.