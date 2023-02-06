Dolar
18.83
Euro
20.20
Altın
1,867.75
ETH/USDT
1,634.10
BTC/USDT
22,884.00
BIST 100
4,930.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazından bir genç kız sağ çıkarıldı
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Hatay'da çalışmalar titizlikle sürdürülmekte, asılsız iddialara itibar edilmemeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da da çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ve asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Ferdi Türkten   | 06.02.2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Hatay'da çalışmalar titizlikle sürdürülmekte, asılsız iddialara itibar edilmemeli

Ankara

Başkanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devletimiz bütün imkan ve olanakları ile depremden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir. Hatay ilimizde yürütülen çalışmalar da büyük bir titizliklikle sürdürülmekte olup vatandaşlarımızın asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da 3 asker depremde şehit oldu
Hava Kuvvetleri Komutanlığı deprem bölgesine yönelik "hava yardım koridoru"na devam ediyor
Şanlıurfa'da bazı kamu personeline 11 Şubat'a kadar deprem izni
Adıyaman ve Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra 3 kişi kurtarıldı
Spor federasyonları depremzedeler için battaniye ve bağış desteğinde bulundu

Benzer haberler

Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 63 hesap yöneticisiyle ilgili işlem başlatıldı

Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 63 hesap yöneticisiyle ilgili işlem başlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Hatay'da çalışmalar titizlikle sürdürülmekte, asılsız iddialara itibar edilmemeli

İletişim Başkanlığından Estonya'da "Dünyadaki Seçim Süreçlerinde Enformasyon Güvenliği" paneli

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet