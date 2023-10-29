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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü 100. Yıl Marşı'yla kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü sosyal medya hesaplarından 100. Yıl Marşı'nı paylaşarak kutladı.

Mehmet Tosun  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü 100. Yıl Marşı'yla kutladı

Ankara
29.10.2023


"100. Yıl Marşı" eşliğinde Türkiye'nin dört bir yanından Cumhuriyet coşkusuna yer verilen paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet'imizin 100. yılına ulaşmanın, kurulan hayalleri gerçeğe dönüştürmenin ve yeni hedeflere emin adımlarla ilerlemenin gururunu yaşıyoruz. Bizlere Cumhuriyet'i armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele kahramanlarımızı, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Ülkemizde ve dünyanın dört bir köşesindeki vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun."

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