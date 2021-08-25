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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı dijital gösterimle kutluyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen "30 Ağustos Dijital Gösterimi" yarın Marmaray Yenikapı İstasyonunda açılacak.

Berk Özkan   | 25.08.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı dijital gösterimle kutluyor

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos 1922'de zaferle neticelendirdiği Büyük Taarruz'un 99. yılında, "30 Ağustos Dijital Gösterimi" düzenleniyor.

'360 Kültür Sanat' etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan gösterim Marmaray Yenikapı İstasyonunda yarın saat 11.00'de açılacak.

Bağımsızlık mücadelesini unutturmamak adına, yeni iletişim araçları kullanılarak hazırlanan sergide, 30 Ağustos'ta Türk milletinin kazandığı zafer anlatılacak.

Anadolu'nun kapılarını düşmana kapatan bu tarih, çeşitli dönem fotoğrafları ve arşiv görüntüleriyle zenginleştirilen üç boyutlu hologram filmle anlatılacak.

Büyük Taarruz'un akıllarda kalan kareleriyle tarihe bir yolculuk yapma imkanı sunan "30 Ağustos Dijital Gösterimi", 19 Eylül’e kadar 11.00 ile 19.00 saatleri arasında Marmaray Yenikapı İstasyonunda ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Ziyaretler, Kovid-19 salgınına karşı gerekli tedbirler alınarak yapılacak.

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