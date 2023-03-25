Dolar
19.07
Euro
20.52
Altın
1,979.09
ETH/USDT
1,749.00
BTC/USDT
27,509.00
BIST 100
5,031.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'na katılıyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 23-24 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince 23-24 Mart Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

Zafer Fatih Beyaz  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 23-24 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Ankara

Bültende, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite mezunu olmadığı ve lisans diplomasının bulunmadığı", "2018 Seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı için imza atmaya giden seçmenlerden ücret alınıyordu", "Türk askeri müteahhitleri infaz ediyor" ve "Trump gözaltına alındı" iddialarına yer verildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite mezunu olmadığı ve lisans diplomasının bulunmadığı" yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtilen bültende, iddiaları yalanlayan Marmara Üniversitesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın lisans eğitimi ve okulda kayıt altında tutulan belgelerle ile ilgili detaylı açıklama yaptığı kaydedildi.

Marmara Üniversitesinin açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite sınavına giriş puanı, kayıt bilgileri, 1984 yılında aldığı geçici mezuniyet belgesi, aynı bölümde mezun olanların bulunduğu kütükteki resmi kaydı ve 1991 yılında talebi üzerine şahsına verilen diploma ilgili bilgilere yer verildiği aktarılan bültende, şunlara yer verildi:

"Üniversite açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerek öğrencilik dönemine ait gerekse mezuniyetine ilişkin belge ve dokümanın tüm öğrencilerde olduğu gibi üniversitede muhafaza edildiği belirtilmiştir. Ayrıca Hürriyet gazetesinin 25 Mart 2023 baskısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversiteyi kazandığı belge dahil olmak üzere öğrencilik ve mezuniyetine ilişkin diploma, geçici mezuniyet belgesi, askerlik tehiri için yazılan belgeler gibi birçok belge yayımlanmıştır."

"Ücret ödemeksizin imza verilebiliyor"

Bir televizyon programında geçen "Seçmenler, 2018'de aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adayı için notere giderek imza veriyor ve imza veren seçmenlerden ücret alınıyordu" iddiasının da gerçek dışı olduğu belirtilen bültende, genel seçimlerde aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adayı için imza atacak seçmenlerin, bağlı oldukları ilçe seçim kuruluna kimlikleriyle giderek herhangi bir ücret ödemeksizin imza verebildiği bildirildi.

Bültende, 2018 yılında yapılan cumhurbaşkanı seçiminde de aynı uygulamanın geçerli olduğu, imza atmaya giden seçmenlerin notere gitmediği ve herhangi bir ücret ödemediği ifade edildi.

Birçok ülkeden farklı sosyal medya hesaplarından çeşitli platformlarda paylaşılan görüntülerle ilgili "Türk askeri müteahhitleri infaz ediyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı aktarılan bültende, görüntülerin Suriye'nin Şam kentinde Nisan 2013'te Esed rejimine bağlı güçler tarafından sivillerin toplu infaz edildiği anları gösterdiği kaydedildi.

Bültende, dünya kamuoyunun tepki gösterdiği savaş suçlarından birine ait görüntülerin Türkiye ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Eski ABD Başkanı Donald Trump gözaltına alındı" iddiasının gerçek olmadığı bildirilen bültende, iddiaya dayanak gösterilen fotoğrafların dijital ortamda oluşturulduğu ve gerçeklikle ilgisinin bulunmadığının tespit edildiği aktarıldı.

Bültende, fotoğraflar detaylı şekilde incelendiğinde birçok hatanın bulunduğunun açıkça görüldüğü ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Türkiye, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetledi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 23-24 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Depremden etkilenen Nurdağı'nda ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 317'ye yükseldi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 23-24 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 23-24 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 21-22 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

İletişim Başkanı Altun: Teyit edilmemiş bilginin afet ve kriz ortamını zehirleyen bir etkisi olduğunu akılda tutmalıyız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 19-20 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 19-20 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Irak Başbakanı es-Sudani, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Irak Başbakanı es-Sudani, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 17-18 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 17-18 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet