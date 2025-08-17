Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Marmara Depremi'nin 26'ncı yılına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yılında hayatını kaybedenleri andı.
Ankara
Duran, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde kaybettiğimiz canların acısı, aradan 26 yıl geçmesine rağmen hala yüreklerimizde. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle ve duayla yad ediyorum. Rabb'im güzel ülkemizi her türlü felaketten korusun."
