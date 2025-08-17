Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Marmara Depremi'nin 26'ncı yılına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yılında hayatını kaybedenleri andı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 17.08.2025 - Güncelleme : 17.08.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Marmara Depremi'nin 26'ncı yılına ilişkin paylaşım

Ankara

Duran, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde kaybettiğimiz canların acısı, aradan 26 yıl geçmesine rağmen hala yüreklerimizde. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle ve duayla yad ediyorum. Rabb'im güzel ülkemizi her türlü felaketten korusun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 26'ncı yılına ilişkin mesaj

Acılı anne, düğün daveti için geldiği Sakarya'da depreme yakalanan oğlunun yasını tutuyor

