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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un Azerbaycan Türkçesine çevrilen kitabı tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un "Küresel Kaos Çağında İstikrarlaştırıcı Bir Güç: Türkiye" kitabı Azerbaycan Türkçesine çevrilerek basıldı.

Ruslan Rehimov   | 14.09.2022
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un Azerbaycan Türkçesine çevrilen kitabı tanıtıldı

Bakü

Bakü'de, Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezince (AİR Center) basılan "Küresel Kaos Çağında İstikrarlaştırıcı Bir Güç: Türkiye" kitabının tanıtımı yapıldı.

Etkinliğe Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, AİR Center Başkanı Ferit Şefiyev, akademisyenler ve uzmanlar katıldı.

Ermenistan'ın saldırıları sonucu şehit olan Azerbaycanlı askerlerin saygı duruşu ile anılmasıyla başlayan etkinlikte Prof. Dr. Altun'un video mesajı gösterildi.

Büyükelçi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Altun'un kitabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözlerinin daha geniş çerçevede ele alındığını ve analiz edildiğini belirtti.

Bağcı, artık küresel sistemin huzuru, güvenliği ve adaleti sağlamaktan uzak olduğunu, mevcut sorunları çözmek bir tarafa yeni başlayan sorunları durdurabilmek gücüne sahip olmadığını kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını, Libya'da, Suriye'de, Keşmir'de yaşananları, Karabağ'ın işgaliyle ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının uygulanmayışını örnek gösteren Bağcı, küresel sistemin kurduğu mekanizmaların çözüm üretemediğini belirtti.

Bağcı, bugün Türkiye'nin artık güçlü bir ülke haline geldiğini, güçlü olanın sözünün masada da dinlenildiğini vurgulayarak, Türkiye'nin Ukrayna krizindeki arabuluculuk girişimlerinden, salgın döneminde yapılan uluslararası yardımlardan bahsetti.

Küresel düzeydeki sorunlardan birinin de İslamofobi olduğunu ifade eden Bağcı, "Tüm bu sorunlara çözüm üretebilecek bir uluslararası sisteme, reforma ihtiyaç vardır. Altun'un kitabı tam da buna işaret ediyor. Türkiye bunu dillendirmeye devam edecektir. " diye konuştu.

AİR Center Başkanı Şefiyev, son 20 yılda Türkiye'nin dış politikasının köklü şekilde değiştiğini, Türkiye'nin artık bağımsız dış politika yürüttüğünü söyledi.

Şefiyev, Türkiye'nin dış politikasına karşı güçlü ülkeler tarafından, özellikle BMGK üyesi ülkelerin bazıları tarafından kampanya yürütüldüğünü kaydetti.

Şefiyev, "Küresel Kaos Çağında İstikrarlaştırıcı Bir Güç: Türkiye" kitabının Azerbaycan'da da basılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kitabın çevirmeni Dr. Cavid Veliyev ise kitapta kardeş ülke Türkiye'nin dünya düzenine bakışının yakından incelendiğini belirtti.

Veliyev, kitapta Türk dış politikasının anlatıldığını belirterek, Türkiye ile Azerbaycan'ın dış politikalarını koordineli yürüttüğünü, dolayısıyla kitabın Azerbaycan kamuoyunu da yakından ilgilendirdiğini ifade etti.

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