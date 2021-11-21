Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Yunanistan'ın mülteci politikasına tepki
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Yunanistan sahil güvenliğinin düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota insanlık dışı muamelesine "Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur." sözleriyle tepki gösterdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Yunanistan sahil güvenliğinin düzensiz göçmenlerin olduğu botu batırma girişimlerinin yer aldığı videoyu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
"Yunanistan'ın mülteci politikasının içler acısı fotoğrafı... Ne akıl alır, ne de vicdan... Ne yazık ki Batı dünyası, Avrupa Birliği Yunanistan'ın bu tutumu karşısında sessiz. Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur."
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Yunanistan’ın mülteci politikasının içler acısı fotoğrafı… Ne akıl alır, ne de vicdan…— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 21, 2021
Ne yazık ki Batı dünyası, Avrupa Birliği Yunanistan’ın bu tutumu karşısında sessiz.
Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur! https://t.co/UAUvN0rzba