Dolar
11.19
Euro
12.71
Altın
1,845.82
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,737.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler bekleyişlerini sürdürüyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Yunanistan'ın mülteci politikasına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Yunanistan sahil güvenliğinin düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota insanlık dışı muamelesine "Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur." sözleriyle tepki gösterdi.

Özcan Yıldırım   | 21.11.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Yunanistan'ın mülteci politikasına tepki

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Yunanistan sahil güvenliğinin düzensiz göçmenlerin olduğu botu batırma girişimlerinin yer aldığı videoyu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan'ın mülteci politikasının içler acısı fotoğrafı... Ne akıl alır, ne de vicdan... Ne yazık ki Batı dünyası, Avrupa Birliği Yunanistan'ın bu tutumu karşısında sessiz. Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da arttı, Ankara'da ve İzmir'de düştü
Türkiye'de 23 bin 347 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 201 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'la mücadelede iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 50 milyonu geçti
Kovid-19 aşısı olmayan kalp hastalarına risk uyarısı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kayıpları artıyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Yunanistan'ın mülteci politikasına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Yunanistan'ın mülteci politikasına tepki

Libya açıklarında en az 75 göçmen boğularak öldü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Dünya İyilik Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Türk Konseyi paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Türk Konseyi paylaşımı
İletişim Başkanı Altun, Başak Cengiz cinayetinde yargılama sürecinin takipçisi olacaklarını bildirdi

İletişim Başkanı Altun, Başak Cengiz cinayetinde yargılama sürecinin takipçisi olacaklarını bildirdi
AB, Belarus'a gidecek göçmenleri kaynak ülkelerde durdurmak istiyor

AB, Belarus'a gidecek göçmenleri kaynak ülkelerde durdurmak istiyor