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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kortej yürüyüşü için TBMM'den Ulus 1. Meclis'e hareket ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kortej yürüyüşü için TBMM'den Ulus 1. Meclis'e hareket ediliyor.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan videolu AKM paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'yapacağız' dedi. Verdiği her söz gibi bu sözünü de tuttu. Cumhuriyetimizin 98. yılında AKM yeniden milletimizin hizmetinde." ifadelerini kullandı.

Barış Gündoğan   | 29.10.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan videolu AKM paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, açılışı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek İstanbul Atatürk Kültür Merkezine (AKM) ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Videoda, AKM'nin Gezi Parkı olayları sırasında tahrip edilmesi ve yeniden inşa sürecini anlatan görüntüler yer aldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu eser aynı zamanda son 5 yıldır milli iradeye kasteden, vatan millet düşmanlarına verilmiş en güzel cevap olacak" şeklindeki konuşması ile AKM'nin yapımı tamamlandıktan sonra çekilen görüntülerine de videoda yer verildi.

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