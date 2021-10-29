Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan videolu AKM paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'yapacağız' dedi. Verdiği her söz gibi bu sözünü de tuttu. Cumhuriyetimizin 98. yılında AKM yeniden milletimizin hizmetinde." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, açılışı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek İstanbul Atatürk Kültür Merkezine (AKM) ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
Videoda, AKM'nin Gezi Parkı olayları sırasında tahrip edilmesi ve yeniden inşa sürecini anlatan görüntüler yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.