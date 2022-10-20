Dolar
18.57
Euro
18.25
Altın
1,637.36
ETH/USDT
1,297.90
BTC/USDT
19,214.00
BIST 100
3,937.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, NEF Stadyumu’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "TSK'nın kimyasal silah kullandığı" iddialarına tepki

Altun, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin "PKK ve uzantılarının kaynağı olduğu karalama faaliyetlerinin dozajının her geçen gün artmasının sebebi her gün inlerine girerek terör örgütünü bitme noktasına getirmemizdir" dedi.

Mehmet Tosun   | 20.10.2022
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "TSK'nın kimyasal silah kullandığı" iddialarına tepki

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantılarının kara propaganda faaliyetlerinin bir yenisine, "Türkiye ve kimyasal silahları" yan yana getirme çabasına şahit olunduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şanlı Silahlı Kuvvetlerine ve onun kahraman mensuplarına atılan bu iftiranın kimler tarafından desteklendiğini, hangi sivil görünümlü militan yapıların bu kara propagandaya ortak olduğunu milletin de kendilerinin de gayet iyi gördüğünü ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"Çok iyi biliyoruz ki bu iftiralara destek veren de bunlarla aynı statüdedir, aynı kefededir, terör örgütü ile aynı yolun yolcusudur. Arkasına saklanmaya çalıştıkları maskeler gerçek yüzlerini artık gizleyememektedir. PKK ve uzantılarının kaynağı olduğu bu karalama faaliyetlerinin dozajının her geçen gün artmasının sebebi de her gün inlerine girerek terör örgütünü bitme noktasına getirmiş olmamızdır. Biz terörle mücadelemizi her alanda sürdürecek, terör örgütlerinin ülkemize karşı gerçekleştirmeye çalıştığı manipülasyon, dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetlerine geçit vermemek için çalışmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İklim değişikliği sorunu ortak bir sorundur, çözümü de ortak olmalıdır
AA Çevre Forumu'nda BM yetkilileri iklim kriziyle mücadele yollarını değerlendirdi
Meteorolojiden Doğu ve Güneydoğu için kuvvetli yağış uyarısı
TOKİ'nin indirim kampanyasından 38 bin 532 kişi yararlandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "TSK'nın kimyasal silah kullandığı" iddialarına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "TSK'nın kimyasal silah kullandığı" iddialarına tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "TSK'nın kimyasal silah kullandığı" iddialarına tepki

Mehmetçik "Dünya Kupası" için Katar’a gitti

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı
Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan baba, evladının akıbetini öğrenmek istiyor

Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan baba, evladının akıbetini öğrenmek istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet