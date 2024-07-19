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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan TRT'nin "Kuzeydeki Bayrak: Kıbrıs" belgeseline ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne özel hazırladığı "Kuzeydeki Bayrak: Kıbrıs" belgeseliyle ilgili paylaşımda bulundu.

Esin Işık  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan TRT'nin "Kuzeydeki Bayrak: Kıbrıs" belgeseline ilişkin paylaşım

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugüne kadar geçmişin sayfalarını aralayarak gizli kalmış gerçekleri gün yüzüne çıkaran pek çok tarihi belgesele imza atan TRT'nin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü vesilesiyle Kıbrıs'taki Türk varlığına ve Ada'nın tarihsel gerçekliğine odaklanan anlamlı bir yapımı milletle buluşturduğunu vurguladı.

Belgeselin içeriğine ilişkin bilgi veren Altun, şunları kaydetti:

"Kuzeydeki Bayrak: Kıbrıs' adlı bu özel belgeselin temelini, Osmanlı hakimiyetinden bugüne uzanan süreçte Kıbrıs Türklerinin egemenlik hakları ve bu haklara yönelik saldırılar oluşturuyor. Belgesel, EOKA terörüyle kalkışılan işgal ve soykırım girişimine karşı bir cevap olarak 1974 yılında gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı'na, öncesinde ve sonrasında yaşananlar üzerinden derinlikli bir bakışla yaklaşıyor. Kıbrıs Türklerinin haklı davası uğruna Lefkoşa ve Ankara'nın omuz omuza verdiği mücadele ve yürütülen küresel politikanın farklı evreleri, belgeler, arşiv görüntüleri, tanıklar ve aktörler üzerinden ele alınıyor."

Belgeselin yarın saat 20.00'de "TRT Belgesel" ekranından yayınlanacağını bildiren Altun, "Bu anlamlı yapım için TRT ailesini gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Altun, paylaşımında belgeselin tanıtım videosuna da yer verdi.

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