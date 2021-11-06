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Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan TRT'nin 'Fabrika' belgeseline ilişkin paylaşım

Altun, dünyanın en büyük çimento üreticilerinden Lafarge'ın terör örgütü DEAŞ ile ilişkisini içeren, 2 yıllık bir çalışmanın sonucu ve araştırmacı gazetecilik yapımı olan "Fabrika" adlı belgeselin, 12 Kasım'da TRT Haber'de yayımlanacağını bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 06.11.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan TRT'nin 'Fabrika' belgeseline ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, belgeselin tanıtım videosuna yer vererek, "Terör örgütlerini finanse eden bir Fransız şirketi, milyonlarca dolar ve arkasındaki kirli ilişkiler… İnsan hayatının hiçe sayıldığı bir düzen ve hayattan koparılan binlerce masum can… Dünyayı sarsacak bir belgesel, 'The Factory' 12 Kasım'da TRT Haber'de." ifadelerini kullandı.

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