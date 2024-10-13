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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, trafik kazasında ölen AK Parti'li Betül Önderoğlu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da dün akşam geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesine ve parti teşkilatına başsağlığı diledi.

Merve Yıldızalp  | 13.10.2024 - Güncelleme : 13.10.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, trafik kazasında ölen AK Parti'li Betül Önderoğlu için taziye mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elim bir trafik kazasında vefat ettiğini öğrendiğimiz AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve AK Parti teşkilatına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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